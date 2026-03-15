Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
I qualificati per le finali di Coppa del Mondo in superG. C’è anche Christof Innerhofer
La cancellazione del secondo superG maschile in programma a Courchevel, in Francia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, porta con sé una conseguenza diretta: la classifica di specialità resta cristallizzata e vengono così definiti i 25 qualificati alle finali di Lillehammer.
Saranno al via dell’ultima gara stagionale ben cinque azzurri: Giovanni Franzoni (quinto nella classifica di specialità con 240 punti), Dominik Paris (nono con 157), Mattia Casse (15° con 110), Christof Innerhofer (19° con 86) e Guglielmo Bosca (20° con 74).
Va ricordato che a questi si aggiungerà il vincitore dei Mondiali Juniores, che otterrà una wild card per l’ultima gara stagionale, inoltre potranno prendere il via anche tutti quegli atleti che, pur non rientrando tra i primi 25 del superG, vantano più di 500 punti in classifica generale.
TUTTI I QUALIFICATI
1 512269 ODERMATT Marco SUI 100 45 80 50 50 100 425
2 53980 KRIECHMAYR Vincent AUT 80 100 29 – 22 36 267 158
3 54371 BABINSKY Stefan AUT 50 29 – 24 80 60 243 182
4 54445 HAASER Raphael AUT 60 60 26 – 45 50 241 184
5 6293831 FRANZONI Giovanni ITA 20 26 60 12 100 22 240 185
6 512471 von ALLMEN Franjo SUI 29 – – 60 60 80 229 196
7 512038 ROGENTIN Stefan SUI 36 32 32 32 36 32 200 225
8 151238 ZABYSTRAN Jan CZE 5 18 100 10 18 12 163 262
9 291459 PARIS Dominik ITA 24 50 6 45 – 32 157 268
10 54320 SCHWARZ Marco AUT 14 11 20 100 – 6 151 274
11 194858 ALLEGRE Nils FRA 3 24 50 26 26 18 147 278
12 512408 MONNEY Alexis SUI 11 14 22 80 12 – 139 286
13 422707 MOELLER Fredrik NOR 45 80 – – – 7 132 293
14 53975 HEMETSBERGER Daniel AUT 16 13 36 10 24 14 113 312
15 990081 CASSE Mattia ITA 5 9 24 – 32 40 110 315
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 26 20 – 20 40 – 106 319
17 422310 SEJERSTED Adri. NOR 12 12 – 3 29 45 101 324
18 54628 FEURSTEIN Lukas AUT 40 16 – 14 20 – 90 335
19 293006 INNERHOFER Christof ITA 2 8 40 – 10 26 86 339
20 6290845 BOSCA Guglielmo ITA 32 10 – 32 – – 74 351
21 104531 CRAWFORD James CAN 15 36 – – 11 10 72 353
22 202762 JOCHER Simon GER 11 – 2 45 4 – 62 363
23 104537 ALEXANDER Cameron CAN – – 15 15 7 24 61 364
24 6190176 BAILET Matthieu FRA – – 45 – – 10 55 370
25 6532084 RADAMUS River USA 9 22 – 18 5 – 54 371