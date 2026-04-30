F1, Oscar Piastri: “Portiamo tante novità a Miami, ma forse non sarà sufficiente per battere Mercedes”

Oscar Piastri è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa che precede il weekend di Miami, in occasione del quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circus riparte dopo oltre un mese di stop in cui sono state apportate delle modifiche regolamentari ed i team hanno potuto lavorare sullo sviluppo, quindi c’è grande curiosità per capire quali saranno i valori in campo sul circuito della Florida.

“Apportare modifiche è stato giusto, non so quanto ci aiuterà ma è di sicuro un passo avanti. Ci sono state discussioni e dopo quanto avvenuto a Suzuka era necessario intervenire. Ma lo abbiamo fatto sapendo che c’è un limite ed è stato fatto quello che è possibile fare. Al simulatore qualcosa mi è sembrato migliorare, altre cose no. Per la sicurezza pensiamo sia stato fatto il possibile“, dichiara l’australiano della McLaren.

Sugli aggiornamenti portati a Miami dalla McLaren rispetto alla prima parte della stagione: “Portiamo tante novità ma non so se sarà sufficiente per sfidare Mercedes già da questo fine settimana, ma la fiducia è alta e siamo su una traiettoria positiva. Dopo il Giappone, speriamo di poter continuare bene con un altro passo avanti“.

“Non voglio spingermi a dire che sarà una nuova partenza, perché non penso che cambierà le gerarchie più di tanto. Ma sarà interessante vedere quello che sarà lo sviluppo per tutti. Il campionato è ben lungi dall’essere chiuso. Portiamo e porteremo novità, speriamo siano sufficienti per metterci in lotta“, aggiunge il 25enne di Melbourne.

Sulla variabile meteo, con il forte rischio di un vero e proprio nubifragio domenica in gara: “Sarà interessante, credo che non molti abbiano provato queste vetture sotto la pioggia e credo sarà impegnativo. Qui quando piove fa sul serio e dobbiamo aspettare di vedere come andrà“.