Leonardo Fabbri deluso: “Ho sbagliato il riscaldamento, ho cambiato le scarpe… Non sono uomo da indoor”

Leonardo Fabbri si era presentato con grandissime ambizioni ai Mondiali Indoor 2026, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (22.50 metri a Stellenbosch, all’aperto) e di una vittoria nel World Indoor Tour, senza dimenticarsi del successo agli Assoluti e di una serie di solide misure che lasciavano presagire alla possibilità di battagliare per le medaglie e per il titolo sulla pedana di Torun.

In Polonia, invece, il toscano è incappato in una brutta contro prestazione, non la prima quando si presenta da favorito a un evento, soprattutto in sala. L’azzurro non è andato oltre la poco brillante misura di 20.92 metri (raggiunti al quinto tentativo) e ha chiuso in settima posizione nella gara vinta dal neozelandese Tom Walsh con un riscontro tutt’altro che irraggiungibile (21.82).

Leonardo Fabbri ha mostrato tutta la sua delusione attraverso le dichiarazioni rilasciate ai canali federali: “Ho sbagliato il primo lancio di riscaldamento e da lì non sono riuscito a rimanere sul pezzo, mi sono migliorato all’ultimo però senza la misura che volevo. Non sono uno specialista delle indoor, ho provato anche a cambiare scarpe, ma oggi non mi sono piaciuto”.