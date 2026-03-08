Laura Pirovano tallona Lindsey Vonn nel Prize Money, Goggia avvicina Robinson: classifica dei premi e soldi guadagnati

Laura Pirovano si è sensibilmente avvicinata a Lindsey Vonn nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi elaborata in maniera ufficiale dalla FIS prendendo in considerazione gli emolumenti guadagnati dagli atleti in base agli assegni meritati per i risultati conseguiti sulla neve. Dopo le due vittorie in discesa in Val di Fassa, la 27enne trentina si è issata all’ottavo posto nella graduatoria con 177.105 euro all’attivo, non così lontana dalla fuoriclasse statunitense, in sesta posizione (213.014 euro) e ferma per infortunio.

La nostra portacolori si è ben inserita nella top-10, ma ora deve guardarsi le spalle dalla svedese Sara Hector (156.501) e dalla statunitense Paula Moltzan (154.659), che potranno sfruttare le due prove tecniche di Are. Nell’elite dei premi di Coppa del Mondo figura anche Sofia Goggia, ottima sesta con 235.655 euro e in piena lotta per conquistare la Sfera di Cristallo di superG: deve contenere il tentativo di rimonta della neozelandese Alice Robinson, che invece la precede in termini di denaro stagionale (quinta con 262.428 euro).

Al comando della graduatoria svetta la statunitense Mikaela Shiffrin con 493.411 euro: la leader della classifica generale del massimo circuito internazionale itinerante ha nei fatti già blindato il primato in questa graduatoria, visto il margine nei confronti della tedesca Emma Aicher (316.261 euro) e della svizzera Camille Rast (307.530), che sono anche le più immediate inseguitrici nella graduatoria di Coppa del Mondo. Di seguito il Prize Money Ranking dopo il superG della Val di Fassa, mancano sei gare al termine della stagione.

PRIZE MONEY RANKING (CLASSIFICA PREMI SCI ALPINO)

1. Mikaela Shiffrin (USA) 493.411 euro

2. Emma Aicher (Germania) 316.261 euro

3. Camille Rast (Svizzera) 307.530 euro

4. Julia Scheib (Austria) 272.265 euro

5. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 262.428 euro

6. Sofia Goggia (Italia) 233.655 euro

7. Lindsey Vonn (USA) 213.014 euro

8. Laura Pirovano (Italia) 177.105 euro

9. Sara Hector (Svezia) 156.501 euro

10. Paula Moltzan (USA) 154.659 euro