Laura Pirovano: “Se la pista è rovinata mi manca la fiducia. Quinto posto? Sono sempre lì…”

Laura Pirovano ha concluso al quinto posto il superG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra ha accusato un distacco di 77 centesimi da Sofia Goggia, capace di vincere davanti alla tedesca Emma Aicher (seconda a 0.24) e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (terza a 0.31). Il risultato conseguito sulle nevi di Andorra conferma l’eccellente stato di forma dell’azzurra, che sta ronzando attorno al podio del massimo circuito internazionale itinerante da diverso tempo, senza però essere riuscita a salirvi.

Laura Pirovano ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono più contenta di ieri, mi sono sentita meglio e ho sciato meglio. So che quando la pista è rovinata mi manca la fiducia ma oggi ho tenuto fino in fondo”. Occorre infatti ricordare che la 28enne è scesa con il pettorale numero 17, su un tracciato tutt’altro che performante e condizionato dalle alte temperatute, riuscendo comunque a rimanere in scia alle migliori.

La nostra portacolori ha poi proseguito nella propria analisi, proiettandosi verso il superG e le due discese in programma in Val di Fassa il prossimo fine settimana: “Quando ho visto che ero quinta mi son detta… “Eh, ormai sono sempre lì”: sono molto orgogliosa di essere sempre tra le prime, manca sempre quel pizzico e continuerò a provarci ogni giorno. Ora non vedo l’ora di essere in Val di Fassa: ho tanti bei ricordi su La VolatA”.