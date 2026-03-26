A 50 anni da uno dei Gran Premi più iconici e controversi della storia della Formula 1, torniamo al GP del Giappone 1976, teatro della leggendaria sfida tra Niki Lauda e James Hunt. In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione dialoga con Giorgio Piola, storico osservatore della F1, che visse in prima persona quei momenti indimenticabili. Un racconto affascinante e ricco di dettagli, arricchito da: Retroscena inediti dal paddock Testimonianze raccolte direttamente dai protagonisti L’analisi di una gara che ha cambiato la storia della Formula 1 Dal diluvio di Fuji alla decisione clamorosa di Lauda, fino al titolo conquistato da Hunt: una delle pagine più discusse e leggendarie di sempre. 🎙️ Un viaggio nella storia della F1, tra emozioni, coraggio e scelte che hanno segnato un’epoca.