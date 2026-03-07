Lando Norris si scaglia contro le nuove monoposto: “Sono le peggiori da guidare ma dobbiamo conviverci”

La Mercedes supera le aspettative e si rivela la scuderia nettamente più veloce al termine del sabato del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1. Il team tedesco ha fatto la voce grossa sul circuito di Albert Park, rifilando distacchi enormi agli avversari e firmando la prima doppietta dell’anno con George Russell davanti ad Andrea Kimi Antonelli.

Ciò che preoccupa le altre scuderie è indubbiamente il gap che la Mercedes ha costruito in queste qualifiche. Il più vicino alle due frecce d’argento è stato Isack Hadjar, terzo con la sua Red Bull a 785 millesimi dalla vetta. Distanti le Ferrari con Charles Leclerc al quarto posto (+o.809) e con Hamilton al settimo (+0.960).

Apparsa in difficoltà anche la McLaren che non sfrutta il motore Mercedes. Solo quinto Oscar Piastri (+0.862), seguito dal campione del mondo in carica Lando Norris, sesto a 957 millesimi. Il britannico, nelle interviste alla stampa, si è lasciato andare a dichiarazioni molto dure verso le nuove vetture: “Penso che tutti sappiano quali siano i problemi. E il solo fatto che sia una divisione 50-50 e che semplicemente non funzioni… la modalità sul rettilineo implica un sacco di altri problemi”.

“Si rallenta così tanto prima delle curve che bisogna alzare il piede ovunque per assicurarsi che la batteria sia al massimo. Se la batteria è troppo carica, sei nei guai. È difficile, ma è quello che abbiamo. Non è un bene per un pilota, ma sono sicuro che George stia sorridendo. Siamo passati dall’avere le migliori auto mai realizzate in F1 e le più divertenti da guidare a essere probabilmente le peggiori. È orribile, ma dobbiamo conviverci”, ha poi concluso Norris.