Lando Norris si consola: “Terzo posto era il massimo, fa piacere stare davanti alle Ferrari”

Chiude alle spalle delle due Mercedes ma davanti a Ferrari e al compagno di squadra: il bilancio di Lando Norris al termine delle qualifiche Sprint del GP della Cina di F1 è comunque positivo. Il campione del mondo in carica ha portato la sua McLaren al terzo posto nelle qualifiche Sprint, centrando quello che lui stesso considera il miglior risultato possibile in questa fase del weekend.

Il britannico ha dovuto arrendersi allo strapotere delle Mercedes, che hanno monopolizzato la prima fila con George Russell e Andrea Kimi Antonelli, ma è riuscito a spuntarla nella lotta con le Rosse e con l’altra McLaren. Un risultato che gli consente di guardare con fiducia alla Sprint.

“Sono contento del risultato – ha spiegato Norris ai microfoni del canale ufficiale di F1 –. Non ho ancora visto nel dettaglio dove ho perso o guadagnato tempo, ma credo che il terzo posto fosse davvero il massimo che potessimo ottenere oggi”.

Un elemento di soddisfazione particolare arriva dal confronto diretto con la Ferrari, che durante tutta la giornata era apparsa competitiva. “È positivo essere riusciti a metterci davanti a loro, perché sembravano molto veloci per tutta la giornata. Per questo sono soddisfatto della posizione conquistata per la gara Sprint“.

Secondo Norris, il tracciato di Shanghai sembra adattarsi meglio alle caratteristiche della McLaren rispetto ad altri circuiti affrontati finora. “Questo week end le cose stanno andando un po’ meglio. La pista è leggermente più favorevole per la nostra power unit e questo aiuta a ridurre le differenze“.

Nonostante i segnali incoraggianti, il divario dalla vetta resta evidente. Norris lo riconosce senza giri di parole: le Mercedes, almeno per ora, sono su un altro livello. “Siamo ancora abbastanza lontani da loro – ha ammesso – ma il giro è stato buono e ci ha comunque messo in una buona posizione per domani“.