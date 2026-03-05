La provocazione di Aryna Sabalenka: “Slam al meglio dei cinque set? Avrei un vantaggio enorme, vincerei di più”

Aryna Sabalenka si è presentata con grandi ambizioni al torneo WTA 1000 di Indian Wells, dove la numero 1 del mondo sarà per forza di cose la grande favorita della vigilia. La tennista bielorussa, reduce dalla finale persa agli Australian Open contro la kazaka Elena Rybakina, ha nel frattempo ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Georgios Frangulis e attende si esordire sul cemento statunitense contro la vincente della sfida tra Alycia Parks e Himeno Sakatsume.

Nella conferenza stampa della vigilia, la 27enne si è soffermata sull’idea lanciata da Craig Tiley di fare giocare le donne al meglio dei cinque set nei tornei dello Slam, almeno nella seconda parte dei quattro eventi più importanti della stagione. Per il momento resta un’ipotesi, che però potrebbe diventare realtà nel giro di qualche anno e che sembra essere particolarmente gradita alla fuoriclasse nativa di Minsk.

Aryna Sabalenka ha infatti dichiarato con entusiasmo: “Facciamolo! Credo che probabilmente avrei vinto più Slam. Mi sento fisicamente molto forte e sono abbastanza sicura che il mio corpo reggerebbe il carico“. Portare le partite femminili dal format 2 su 3 (vince la partita chi conquista due set) a quello 3 su 5 cambierebbe chiaramente tutti gli scenari tecnici, agonistici e fisici, rivoluzionando a tutti gli effetti il tennis ed equiparandolo, sotto questo punto di vista, a quello maschile.

La numero 1 del mondo ha poi rilanciato: “Credo che se introducessero i cinque set io avrei un enorme vantaggio“. Per il momento nella sua bacheca figurano quattro Slam: due Australian Open (2023, 2024) e due US Open (2024, 2025), al Roland Garros perse la finale nel 2025 e a Wimbledon non è mai andata oltre la semifinale.