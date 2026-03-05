ATP Indian Wells 2026: Shapovalov batte Tsitsipas, avanza Monfils. Destini opposti per Berrettini e Bellucci

Parte dal basso, nel senso che inizia dalla metà bassa del tabellone, il primo Masters 1000 della stagione maschile, quello di Indian Wells. Comincia in California con il Sunshine Double l’avvento di questi tornei che soprattutto nei primi giorni sanno regalare parecchio in termini di match equilibrati, sorprese e quant’altro.

Innanzitutto da rimarcare i destini diversi dei due italiani: per Matteo Berrettini una vittoria drammaticamente bella, di sforzo, nonostante i crampi e nonostante tante altre cose. Ritornerà la sfida con Alexander Zverev, e nelle ultime due occasioni il tedesco ha ceduto al romano. Mattia Bellucci, invece, finisce subito il suo cammino pur giocandosela bene con il canadese Gabriel Diallo.

Diversi italiani conoscono i loro avversari di secondo turno. Lorenzo Musetti, in particolare, avrà Marton Fucsovics, l’ormai veterano ungherese che non ha finora mai affrontato. Per Flavio Cobolli, invece, ci sarà il serbo Miomir Kecmanovic, che ha già affrontato e battuto pochi giorni fa in semifinale ad Acapulco. Infine, a Jannik Sinner toccherà il qualificato ceco Dalibor Svrcina, e si tratta di una sfida del tutto inedita.

La giornata va a chiudersi con Shapovalov che batte Tsitsipas nel match più atteso fra tutti, ma la vera sorpresa è l’americano Zachary Svajda che elimina Marin Cilic, o meglio quanto è ancora possibile vedere del croato. Ci sarà un altro giro di giostra per Gael Monfils. Il francese batte il canadese Alexis Galarneau e se ne ritrova un altro, e che altro: Felix Auger-Aliassime.

RISULTATI MASTERS 1000 INDIAN WELLS

Fucsovics (HUN)-O’Connell (AUS) [Q] 7-5 6-3

Prizmic (CRO)-Schoolkate (AUS) [Q] 7-6(5) 3-6 7-5

Diallo (CAN)-Bellucci (ITA) 7-6(5) 6-4

Monfils (FRA) [WC]-Galarneau (CAN) [Q] 6-3 6-4

Kecmanovic (SRB)-Altmaier (GER) 6-3 1-0 rit.

Brooksby (USA)-Popyrin (AUS) 6-3 6-4

Ugo Carabelli (ARG)-Damm (USA) [WC] 7-6(5) 6-3

Berrettini (ITA)-Mannarino (FRA) 4-6 7-5 7-5

Opelka (USA)-Quinn (USA) 7-5 7-6(3)

Walton (AUS)-Halys (FRA) 6-3 6-3

Z. Svajda (USA) [WC]-Cilic (CRO) 7-6(5) 6-4

Giron (USA)-Navone (ARG) 4-6 7-5 6-3

Fonseca (BRA)-Collignon (BEL) 7-6(2) 6-4

Bergs (BEL)-Struff (GER) 6-3 6-4

Shapovalov (CAN)-Tsitsipas (GRE) 6-2 3-6 6-4

Svrcina (CZE) [Q]-Duckworth (AUS) 6-2 6-4