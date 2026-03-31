Per il nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone, ospite Walter Monti, allenatore della giovane promessa dell’atletica italiana Kelly Doualla.

Il tecnico analizza l’esperienza ai Mondiali indoor di Torun, primo grande palcoscenico internazionale per la velocista azzurra, appena 16enne, che ha affrontato la competizione con maturità e grande personalità, accumulando un bagaglio fondamentale in vista del futuro.

Lo sguardo è ora rivolto alla stagione outdoor, dove il programma sarà focalizzato esclusivamente sui 100 metri nelle competizioni giovanili. Due gli appuntamenti principali: gli Europei Under 18 di Rieti e soprattutto i Mondiali Under 20 di Eugene, nello storico Hayward Field, uno degli impianti più iconici dell’atletica mondiale.

Un’intervista ricca di spunti su crescita, obiettivi e prospettive di una delle atlete più interessanti del panorama italiano.

🎙️ Conduce: Ferdinando Savarese

Kelly Doualla, Walter Monti, atletica italiana, sprint zone, velocità 100 metri, mondiali indoor Torun, europei under 18 Rieti, mondiali under 20 Eugene, Hayward Field, giovani talenti atletica, atletica leggera Italia, velocisti italiani