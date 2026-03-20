Judo
Judo, Matteo Piras e Giulia Ghiglione si fermano agli ottavi nel day-1 al Grand Slam di Tbilisi
Si è appena conclusa senza grandi acuti per i colori azzurri la giornata d’apertura del Grand Slam di Tbilisi 2026, quarto appuntamento stagionale del World Tour di judo. Sui tatami della capitale georgiana non sono arrivati risultati di rilievo in questo day-1 per la Nazionale italiana, che schierava oggi solamente due rappresentanti nelle categorie leggere.
Ci si poteva attendere qualcosa in più alla vigilia da Matteo Piras, settima testa di serie del tabellone nella -66 kg e ammesso direttamente al secondo turno con un bye, che ha vinto al debutto al Golden Score per yuko con il mongolo Jantsandorj per poi venire eliminato agli ottavi dall’uzbeko Azizbek Ortikov (ippon dopo due minuti).
Esperienza tutto sommato positiva invece nella -48 kg per la 22enne Giulia Ghiglione, che si è tolta la soddisfazione di superare un turno battendo la francese Coralie Gilly fermandosi poi agli ottavi senza sfigurare a cospetto della forte spagnola Eva Perez Soler. Domani toccherà ad altri due judoka italiani: Leonardo Valeriani nei -73 kg e Vincenzo Pelligra nei -81 kg.
Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata del Grand Slam Tbilisi 2026 di judo.
-48 kg F
1 Beder (Tur)
2 Babulfath (Swe)
3 Vorobeva (Rus) e Giliazova (Rus)
-52 kg F
1 Pont (Fra)
2 Keen (Gbr)
3 Primo (Isr) e Dimitrova (Bul)
-57 kg F
1 Nelson Levy (Isr)
2 Shemesh (Isr)
3 Salonen (Fin) e Fawaz (Fra)
-60 kg M
1 Ashpiz (Isr)
2 Dombuu (Rus)
3 Orynbassar (Kaz) e Kuchkarov (Uzb)
-66 kg M
1 Serikbayev (Kaz)
2 Bayramov (Aze)
3 Gigauri (Geo) e Abdulaev (Rus)