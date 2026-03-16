Judo, i convocati dell’Italia per il Grand Slam di Tbilisi. 7 azzurri in gara prima degli Europei

Il World Tour 2026 di judo prosegue questo weekend con il Grand Slam di Tbilisi, quarto appuntamento della stagione dopo gli eventi disputati a Parigi, Tashkent e Linz. In Georgia andrà in scena da venerdì 20 a domenica 22 marzo l’ultimo torneo del circuito maggiore prima di una pausa riservata ai vari campionati continentali, con gli Europei Individuali che si terranno sempre a Tbilisi dal 16 al 19 aprile.

Attesi oltre 400 judoka provenienti da 54 Paesi diversi per il terzo Slam dell’anno, con l’Italia che spera di ben figurare nonostante l’assenza di tutte le stelle del movimento tricolore. Sono sette gli azzurri iscritti al Grand Slam georgiano: Matteo Piras (66 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Vincenzo Pelligra (81 kg) in campo maschile e Sofia Mazzola (48 kg), Giulia Ghiglione (48 kg), Erica Simonetti (+78 kg), Asya Tavano (+78 kg) nel settore femminile.

Obiettivo podio realistico ma non facile nei pesi massimi per Tavano e Simonetti, ma può provarci con credenziali anche un atleta solido ed esperto del calibro di Piras nella -66 kg in un contesto privo di avversari imbattibili. Più complicato sulla carta il compito di Valeriani, Pelligra e soprattutto delle giovani Mazzola e Ghiglione, chiamate a fare esperienza su questi palcoscenici tra i pesi leggeri.