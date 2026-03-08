Judo, Tiziana Marini si ferma ai ripescaggi al Grand Prix di Linz. Segnali positivi per Mincinesi

L’Italia chiude senza acuti anche la terza e ultima giornata del Grand Prix Upper Austria 2026, evento valevole per il World Tour di judo. Sui tatami della Tips Arena di Linz non sono arrivati piazzamenti sul podio in chiave azzurra, infatti dopo il buon quinto posto ottenuto ieri da Fabio Basile nella -73 kg nessuno dei nostri portacolori è riuscito a raggiungere il Final Block.

Il miglior risultato del day-3 è sicuramente quello di Tiziana Marini, bronzo europeo U23 in carica, che ha raccolto una buona settima piazza tra i pesi massimi alla seconda partecipazione della carriera in un Grand Prix battendo la polacca Kinga Wolszczak e poi perdendo nettamente con la formidabile israeliana Raz Hershko e ai ripescaggi con la francese Leonie Minkada-Caquineau.

Eliminati al primo turno Irene Caleo nei -78 kg e Henry Owusu nei -100 kg, mentre il campione europeo juniores 2025 Cristiano Mincinesi ha ben figurato nella categoria fino a 90 kg superando al debutto l’ostico serbo Islan Sogenov per poi uscire di scena agli ottavi contro il giovane talento georgiano Luka Javakhishvili. Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Prix Upper Austria 2026 di judo.

-78 kg F

1 Branser (Gui)

2 Derks (Ned)

3 Kurchenko (Ukr) e Lobnik (Slo)

+78 kg F

1 Hershko (Isr)

2 Santos (Bra)

3 Mishiner (Isr) e Aktas (Est)

-90 kg M

1 Grigalashvili (Geo)

2 Javakhishvili (Geo)

3 Nakamura (Jpn) e Ngayap Hambou (Fra)

-100 kg M

1 Savytskiy (Ukr)

2 Nakayama (Jpn)

3 Fonseca (Por) e Ferreira (Bra)

+100 kg M

1 Tataroglu (Tur)

2 Spijkers (Ned)

3 Hatakeyama (Jpn) e Gamzathkanov (Aze)