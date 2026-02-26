Judo, Scutto e Giuffrida guidano la folta spedizione azzurra a Tashkent per il secondo Grand Slam stagionale

Riflettori puntati questo weekend sul Grand Slam di Tashkent, secondo evento del World Tour 2026 di judo in programma da venerdì 27 gennaio a domenica 1° febbraio. Dopo l’appuntamento inaugurale del circuito maggiore andato in scena ormai quasi tre settimane fa a Parigi, si riparte dalla capitale dell’Uzbekistan per un torneo in cui sono attesi nel complesso circa 370 atleti provenienti da 39 Paesi diversi.

Prevista anche la partecipazione di 18 azzurri (11 donne e 7 uomini), tra cui alcuni big del movimento italiano come la campionessa mondiale in carica dei pesi leggeri Assunta Scutto e la plurimedagliata olimpica e iridata dei -52 kg Odette Giuffrida, che si presentano sui tatami di Tashkent con l’ambizione di salire sul podio e magari sul gradino più alto.

L’Italia verrà rappresentata anche da Francesca Milani (48 kg), Gaia Stella (52 kg), le giovani emergenti Giulia Carnà e Michela Terranova (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin (70 kg), Erica Simonetti e Asya Tavano (+78 kg) in campo femminile oltre ad Andrea Carlino (60 kg), Elios Manzi e Valerio Accogli (66 kg), Giovanni Esposito e Leonardo Valeriani (73 kg), Manuel Parlati e Leonardo Casaglia (81 kg) nel settore maschile.