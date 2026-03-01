Judo, Asya Tavano ai piedi del podio tra i pesi massimi al Grand Slam di Tashkent

Ultima giornata priva di podi per l’Italia al Grand Slam di Tashkent 2026, secondo appuntamento stagionale del World Tour di judo. Sui tatami della capitale uzbeka le uniche azzurre in gara oggi hanno raggiunto i quarti di finale, vedendo però sfumare l’accesso alle semifinali e dovendosi accontentare di un piazzamento di prestigio tra la quinta e la settima posizione.

Asya Tavano, bronzo europeo in carica dei pesi massimi, ha battuto nel suo cammino la kazaka Nazgul Maratova e ai ripescaggi la padrona di casa Fotima Kuramboeva venendo sconfitta solamente dalle giapponesi Akira Sone e Ruri Fujii. Sempre nei +78 kg, Erica Simonetti ha superato il primo turno con l’israeliana Yuli Alma Mishiner perdendo poi con la francese Lea Fontaine e con l’uzbeka Umida Nigmatova.

La spedizione azzurra si conclude quindi con il terzo posto di Odette Giuffrida nei -52 kg come miglior risultato, ma anche con altri nove piazzamenti nella top8 (quattro quinti e cinque settimi posti) a dimostrazione della qualità media dei judoka italiani impegnati nella trasferta asiatica. Di seguito il riepilogo dei podi della terza giornata del Grand Slam Tashkent 2026 di judo.

-78 kg F

1 Issoufi (Fra)

2 Olek (Ger)

3 Babintseva (Rus) e Umeki (Jpn)

+78 kg F

1 Sone (Jpn)

2 Fontaine (Fra)

3 Fujii (Jpn) e Nigmatova (Uzb)

-90 kg M

1 Fatiyev (Aze)

2 Bekauri (Geo)

3 Okada (Jpn) e Kim Jonghoon (Kor)

-100 kg M

1 Sadrudinov (Brn)

2 Sarsenbaev (Uzb)

3 Kotsoiev (Aze) e Han Juyeop (Kor)

+100 kg M

1 Nasibov (Aze)

2 Yusupov (Uzb)

3 Sviryd (Cro) e Gamzatkhanov (Aze)