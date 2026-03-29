Judo
Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026. Presenti tutte le stelle azzurre a Tbilisi
L’Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Campionati Europei individuali di judo 2026, in programma a Tbilisi da giovedì 16 a domenica 19 aprile. La capitale georgiana ospiterà il primo appuntamento clou della stagione con in palio le medaglie per gli atleti del Vecchio Continente, in attesa del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028 che si aprirà ufficialmente due mesi più tardi (15 giugno).
Il sogno della spedizione azzurra sarebbe quello di avvicinare o incrementare le 9 medaglie ottenute a Podgorica nella passata edizione degli Europei assoluti (che comprendeva però anche la prova a squadre), mentre sembra tutto sommato alla portata l’obiettivo di spingersi oltre l’unico titolo centrato un anno fa da Christian Parlati nella -90 kg.
Parlati proverà a confermarsi sul trono continentale, mentre gli altri italiani selezionati per le categorie maschili sono Andrea Carlino (60 kg), il giovane emergente Valerio Accogli (66 kg), Elios Manzi (66 kg), l’argento mondiale 2023 Manuel Lombardo (73 kg), Leonardo Valeriani (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Kenny Komi Bedel (90 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg).
Il team azzurro può puntare in alto anche nel settore femminile grazie alla partecipazione di Assunta Scutto (campionessa mondiale dei 48 kg), Odette Giuffrida (plurimedagliata olimpica dei 52 kg), Veronica Toniolo (57 kg), Carlotta Avanzato (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg), la campionessa olimpica e mondiale in carica Alice Bellandi (78 kg), Erica Simonetti (+78 kg) e Asya Tavano (+78 kg).