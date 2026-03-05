Judo, Fabio Basile guida l’Italia a Linz. C’è Esposito per il Grand Prix

Il grande judo internazionale sarà protagonista alla TipsArena di Linz, dove nel weekend del 6-8 marzo andrà in scena una tappa del Grand Prix: più di 500 atleti provenienti da oltre 60 Nazioni si affronteranno in terra austriaca, con nel mirino i Campionati Continentali previsti a metà aprile. L’Italia cercherà di essere protagonista con una delegazione composta da ben ventidue atleti.

Spazio soprattutto a Fabio Basile (Campione Olimpico tra i 66 kg a Rio 2016) e ad Antonio Esposito, che lo scorso anno si impose proprio in questa località. Per il resto tante giovani promesse avranno l’occasione di cimentarsi in un evento internazionale, cercando di mettersi in mostra e di sfruttare questo evento come un trampolino di lancio in vista di appuntamenti ancora più prestigiosi.

CONVOCATI ITALIA GRAND PRIX LINZ JUDO

UOMINI: Biagio D’Angelo (60 kg), Mario Tinelli (60 kg), Alessio De Luca (66 kg), Fabio Basile (73 kg), Federico Bosis (73 kg), Antonio Esposito (81 kg), Maddaloni Nosa Bright (81 kg), Cristiano Mincinesi (90 kg), Henry Owusu (100 kg), Kwadjo Anani (+100 kg).

DONNE: Giulia Ghiglione (48 kg), Anna Iovino (48 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Alessandra Rocco (52 kg), Silvia Pellittieri (57 kg), Thauany Capanni Dias (57 kg), Nadia Simeoli (63 kg), Lelia Ciano (63 kg), Serena Ondei (70 kg), Caterina Mazzotti (70 kg), Irena Caleo (78 kg), Tiziana Marini (+78 kg).