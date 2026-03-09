Jannik Sinner vs Joao Fonseca: l’inizio di una nuova rivalità? L’italiano patisce le ‘prime volte’

Un incrocio intrigante, non privo di insidie. Jannik Sinner sfiderà domani, martedì 10 marzo, il brasiliano João Fonseca negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, l’azzurro si è guadagnato l’accesso a questo turno battendo con facilità il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-2.

Altrettanto convincente è stata la prestazione di Fonseca, che ha superato il turno con un netto 6-2 6-3. Non esistono precedenti tra i due e, considerando il percorso agonistico di Sinner, i primi confronti con avversari di grande talento non sono sempre stati semplici. Viene in mente il caso recente della sfida di Doha contro il ceco Jakub Menšík.

In altre parole, l’azzurro talvolta fatica a trovare subito le contromisure quando nel proprio “database” di informazioni sull’avversario ce ne sono poche. Gli esempi non mancano: la prima sfida contro l’americano Ben Shelton a Shanghai Masters nel 2023 (sconfitta 2-6 6-3 7-6 (5)), oppure il confronto con Carlos Alcaraz a Paris Masters nel 2021, vinto dallo spagnolo per 7-6(1) 7-5. E ancora la sfida con il danese Holger Rune a Sofia Open nel 2022, quando Sinner fu costretto al ritiro sotto 5-2 nel terzo set.

Resta da vedere se queste difficoltà si ripresenteranno anche contro Fonseca. I due, in realtà, si erano già incrociati in allenamento nel 2023, quando il sudamericano — allora giovanissima promessa — fece da sparring partner durante le sessioni di preparazione in vista delle ATP Finals.

A tal proposito torna alla mente un commento di Simone Vagnozzi (coach dell’azzurro): raccontò che Sinner, dopo aver scambiato qualche game con il brasiliano, preferì continuare l’allenamento con un altro giocatore. Il motivo? Il giovane João colpiva la palla con una potenza davvero notevole.