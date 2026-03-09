Seguici su
LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro affronta una delle coppie più forti

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match di Jannik Sinner e Reilly Opelka che sfideranno lo spagnolo Marcel Granollers e Horacio Zeballos nei sedicesimi di finale del torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. L’azzurro e lo statunitense sono grandi amici e sono entrati in tabellone grazie ad una wild card offerta dall’organizzazione del torneo stesso.

Non è la prima volta che i due giocano insieme, visto che nel 2021 Jannik e Reilly hanno vinto l’ATP 250 di Atlanta in finale contro la coppia composta dallo statunitense Steve Johnson e l’australiano Jordan Thompson. Sinner e Opelka trionfarono in quella finale con il risultato di 2-1 (6-4, 6-7, 10-3).  La sfida adesso è più alta visto che affronteranno la coppia prima testa di serie del torneo.

Zeballos e Granollers sono rispettivamente il secondo e il terzo tennista nel ranking ATP doppio, e possiamo facilmente considerarli come la miglior coppia al mondo in questo momento visti gli ultimi risultati, negli Slam e non: i favoriti sono loro due, ma Sinner e Opelka, giocatori di assoluto livello nel singolare, potrebbero metterli in difficoltà vista la capacità al servizio dell’italiano e l’abilità a rete dello statunitense-

Il match tra Sinner/Opelka e Granollers/Zeballos sarà il secondo del Campo 4 non prima delle 20.30. Il programma del campo inizierà alle 19.00 con la sfida tra la ceca Karolina Muchova e la croata Antonia Ruzic: segui il match in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!

