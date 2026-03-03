Jannik Sinner tra i candidati per lo “Sportivo dell’anno” ai Laureus Awards. In corsa anche Alcaraz…

Jannik Sinner ha vissuto un 2025 da sogno sul piano dei risultati, diventando il primo tennista italiano di sempre a vincere (in singolare) Wimbledon e trionfando per il secondo anno di fila agli Australian Open. Il fuoriclasse azzurro, in chiusura di stagione, ha firmato il bis anche alle ATP Finals di Torino conquistando il titolo da imbattuto nel torneo dei Grandi Maestri. Un ruolino di marcia eccezionale, che è valso all’altoatesino la nomination nella categoria “Sportivo dell’anno” ai Laureus World Sports Awards.

“Sono incredibilmente orgoglioso del mio 2025 per il lavoro che il mio team ed io abbiamo svolto. Difendere il mio titolo agli Australian Open è stato un ottimo inizio, e raggiungere tutte e quattro le finali del Grande Slam, soprattutto vincere Wimbledon, è stato davvero speciale. Sono immensamente grato a tutti coloro che mi sostengono. E ai media, grazie per la nomination ai Laureus. È un onore essere preso in considerazione per il premio più prestigioso dello sport assieme a un gruppo di atleti così straordinario“, ha dichiarato Sinner.

Il 24enne nativo di San Candido è in corsa per il premio (che verrà assegnato il 20 aprile a Madrid) insieme al grande rivale spagnolo n.1 del ranking ATP Carlos Alcaraz, capace di conquistare gli altri due Slam in palio nel 2025 battendo proprio Jannik in finale sia al Roland Garros che agli US Open. Tra i nominati ci sono anche il motociclista catalano Marc Marquez, il ciclista sloveno Tadej Pogacar, il calciatore francese Ousmane Dembelé e l’astista svedese Armand Duplantis.

Le candidate per la categoria “Sportiva dell’anno” includono un’altra esponente dell’universo tennistico, la bielorussa n.1 al mondo Aryna Sabalenka, che fa compagnia ad altre fuoriclasse dello sport globale come le statunitensi Melissa Jefferson-Wooden, Sydney McLaughlin-Levrone e Katie Ledecky, la mezzofondista keniana Faith Kipyegon e la calciatrice spagnola Aitana Bonmatí.