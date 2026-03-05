Jannik Sinner e due spauracchi imminenti nel tabellone di Indian Wells: tra brutti ricordi e insidie future

Jannik Sinner esordirà al Masters 1000 di Indian Wells direttamente al secondo turno, dove affronterà il qualificato ceco Dalibor Svrcina, capace di sovvertire il pronostico contro l’australiano James Duckworth. Si tratta di un debutto sulla carta agevole per il fuoriclasse altoatesino, che se la dovrà vedere contro il numero 109 del ranking ATP: il numero 2 del mondo partirà con tutti i favori del pronostico sul cemento statunitense e per qualificarsi al terzo turno.

L’asticella si alzerà con il prosieguo del torneo, perché all’orizzonte potrebbero esserci due autentici spauracchi per il campione in carica di Wimbledon. Al terzo turno potrebbe aspettarlo il canadese Denis Shapovalov, che ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas al terzo set e ora è atteso dall’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il 26enne nordamericano è in parità nei precedenti con l’azzurro (1-1): vinse al quinto set al primo turno degli Australian Open 2021 e lo scorso anno mise seriamente in difficoltà il nostro portacolori ai sedicesimi di finale degli US Open, poi Sinner riuscì ad avere la meglio in rimonta per 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

Agli ottavi di finale, Jannik Sinner potrebbe dover fare i conti con il brasiliano Joao Fonseca, che ha regolato il belga Collignon all’esordio e ora dovrà battere il russo Karen Khachanov (testa di serie numero 16 del seeding) per meritarsi il match contro il vincente del confronto tra lo statunitense Tommy Paul e il belga Zizou Bergs.

Sarebbe sempre meglio rimanere lontani dal 19enne sudamericano, numero 35 del mondo che lo scorso anno vinse i tornei di Buenos Aires e Basilea. Fonseca è in grande rampa di lancio ed è molto temibile, ma non ci sono precedenti tra i due giocatori: si sarebbero potuti incrociare al terzo turno degli Australian Open un paio di mesi fa, ma Fonseca perse contro lo statunitense Eliot Spizzirri.