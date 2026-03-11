IndyCar, prima volta per il GP di Arlington. Palou vuole subito rifarsi

Dopo una stagione d’attesa è finalmente giunto il momento della prima competizione della NTT IndyCar Series tra i muretti di Arlington. Il Texas ha ufficialmente un nuovo tracciato dopo l’esperimento fallito al Circuit of The Americas e le numerose prove disputate a Fort Worth su ovale.

Arlington, cittadina che sorge non lontano da Dallas, ospiterà un evento all’intero di un circuito non permanente di 2.73 miglia pari a 4.39 chilometri. Sono in totale 14 le curve che dovranno affrontare i piloti, una pista completamente inedita disegnata da Tony Cottman.

Si tratta del più lungo di qualsiasi altro circuito cittadino IndyCar, secondo in generale solamente a Road America. Per motivi di spazio invece verrà adottata la ‘doppia pit road’ come accade a Detroit: due corsie differenti verranno quindi predisposte per effettuare ogni pit stop.

Molto veloce la seconda parte del tracciato con un rettilineo di quasi 1 chilometro e mezzo che porterà i piloti da curva 9 alla 10ma piega del circuito. Il percorso comprenderà AT&T Stadium ed il Globe Life Field, rispettivamente sede dei ‘Dallas Cowboys’ (football americano) e dei ‘Texas Rangers’ (baseball).

Josef Newgarden è il nuovo leader del campionato dopo l’appuntamento di sette giorni fa in quel di Phoenix. Il #2 di Penske è riuscito a strappare la leadership al pluricampione Alex Palou, clamorosamente out nel corso del secondo round dopo pochi giri in seguito ad un contatto con un rivale.

L’iberico di Ganassi, dominatore in quel di St. Petersburg, vuole subito rifarsi tra i muretti texani. Il #10 dello schieramento ha lasciato nel deserto di Avondale il primato in classifica per la prima volta dopo ben 622 giorni.