Il match più spettacolare del torneo di Indian Wells va in scena nella notte: una battaglia incredibile tra Novak Djokovic e Jack Draper, con il serbo che esce solo al tiebreak del terzo set dopo aver regalato grande Tennis Paradise.
Nel frattempo Carlos Alcaraz fatica più del previsto contro Casper Ruud nel secondo set.
Ottime notizie anche per l’Italia 🇮🇹: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la semifinale in rimonta.
Oggi in campo tutti i quarti: Sinner sfida Tien non prima delle 19.
Analisi, commenti e tutte le ultime notizie dal mondo del tennis internazionale nella nuova puntata di TennisMania, canale youtube OA Sport.
📺 Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco vi aspettano alle 9:30 per la diretta.
Iscriviti al canale per non perdere tutte le analisi su ATP, WTA, Jannik Sinner e il grande tennis mondiale.
