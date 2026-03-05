Ogni atleta ha una storia da raccontare. Ma pochi sanno trasmettere la passione, la determinazione e la resilienza come ILIASS AOUANI. Nella puntata Special RUN2U dedicata a ILIASS AOUANI vi porteremo dentro il suo mondo: tra allenamenti, sogni e momenti di pura ispirazione.

In questa puntata speciale di Run2u abbiamo il piacere di ospitare ILIASS AOUANI, atleta italiano di grande talento e determinazione e grande Uomo e tutto il suo Team come lui stesso ha dichiarato sui social a poche ore dal suo Record Italiano di 2:04’26” siglato a Tokio 2026 col suo 6°posto: “se volete un sogno se volete raggiungere un sogno dovete circondarvi di persone che credono in voi e che condividono la Vostra missione”.

Le parole sarebbero molte da scrivere per questo viaggio umano e sportivo, fatto di sacrifici, sogni e momenti indimenticabili.

UNA GRANDE STORIA CHE FA BATTERE IL CUORE ED A VEDERE SUE GARE FA PIANGERE, OLTRE CHE FAR SENTIRE L’ORGOGLIO DI ESSERE ITALIANI, come lui.

Scoprirete il suo percorso, le sfide affrontate, e cosa significa davvero vivere lo sport con passione e dedizione.

🔔 Iscriviti a Run2u per non perdere le prossime puntate: [link al canale]

❤️ Seguici anche sui nostri social per contenuti esclusivi: [link social]

#ILIASSAOUANI

#tvRun2u

#AtletaItaliano

#SportPassione

#Motivazione

#SPORTVISION

#MARCELLOMAGNANI

#massimomagnani

#GruppoSportivoFiammeAzzurre

#CorpoDiPoliziaPenitenziaria

#orlandopizzolato

#StorieDiSport

#Resilienza

#PassioneSportiva

#2026Run2u