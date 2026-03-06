Quando la F1 su TV8, GP Australia 2026: orario differita qualifiche in chiaro

Il primo weekend della F1 vedrà le qualifiche al sabato sul tracciato di Melbourne, dove si deciderà il primo poleman dell’anno e l’attesa è tutta per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che proverà a battere il pilota neerlandese della Red Bull Max Verstappen.

Domani, sabato 7 marzo, alle ore 06.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP dell’Australia, prima tappa del Mondiale 2026 di F1. Differita delle qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Per il resto le qualifiche del primo GP stagionale della F1, il GP dell’Australia, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO GP AUSTRALIA F1 2026

Sabato 7 marzo

02.30-03.30 F1, GP Australia: prove libere 3 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

06.00-07.00 F1, GP Australia: qualifiche – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 14.00 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, 14.00 differita in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go, NOW, 14.00 differita gratuita su tv8.it (solo qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Sabato 7 marzo

14.00 F1, GP Australia: qualifiche – Differita TV8 HD, tv8.it