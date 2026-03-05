La stagione di Formula 1 2026 si apre subito con un clamoroso colpo di scena al Gran Premio d’Australia sul circuito di Albert Park Circuit. Durante la conferenza stampa di apertura del weekend a Melbourne emerge una notizia clamorosa: la Aston Martin F1 Team non porterà a termine la gara, dopo 20/25 giri i due piloti potrebbero subire danni alle mani e al corpo a causa delle vibrazioni causate dal motore. Una decisione che conferma le difficoltà tecniche già circolate nel paddock nelle ultime ore. Cosa è successo davvero? Quali problemi stanno colpendo la monoposto britannica? Dal paddock australiano arriva l’analisi tecnica di Giorgio Piola, collegato in diretta da Melbourne, mentre Biagio Maglienti riporta il riscontro diretto raccolto da uno dei piloti Aston Martin. Un inizio di stagione davvero sorprendente per la F1 2026.