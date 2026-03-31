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Golf, il Valero Texas Open anticipa il The Masters. Morikawa torna in gara
Per la settimana che precede il The Masters il PGA Tour non si ferma, così come fa il Dp World Tour, ma scende in campo per il Valero Texas Open, torneo che si disputerà al TPC San Antonio sull’Oak Course e che metterà in palio da giovedì 2 a domenica 5 ben 9,8 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup.
Nel field, oltre al defending champion Brian Harman (vincitore qui l’anno scorso davanti a Ryan Gerard con uno score totale di -9), tornerà in campo Collin Morikawa, fermo dal The Players quando si ritirò dopo la prima buca per un infortunio, insieme a Tommy Fleetwood (3 top 10 già in stagione), Ludvig Aberg, anche lo svedese assente dal The Players, e Gary Woodland, fresco vincitore dello Houston Open la scorsa settimana.
Solamente 3 top 10 del ranking mondiale scenderanno in campo questa settimana. Oltre ai già citati Fleetwood (4°) e Collin Morikawa (8°) anche Russell Henley (10°). Tuttavia saranno tanti i top 20: Robert MacIntyre (11°); Sepp Straka (12°); J.J. Spaun (13°); Hideki Matsuyama (14°); il già citato Aberg (18°); Alex Noren (19°).
Tra i passati vincitori in quel di San Antonio si annoverano Jordan Spieth (2020-2021), Adam Scott (2010), Nick Price (1992), Lee Trevino (1980), Arnold Palmer (’60-’61-’62) e Sam Snead (’48-’50). Ancora fuori, invece, Scottie Scheffler, Xander Schauffele e Rory McIlory che rivedremo solamente sui fairway di Augusta.