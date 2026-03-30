Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.
Il tema della puntata sarà “Golf, che passione!”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a ospiti d’eccezione:
– Silvio Grappasonni, telecronista Sky
– Nicola Pomponi, telecronista DISCOVERY
– Stefano Frigeri, vicepresidente vicario Federgolf
– Ugo Chimenti, presidente Fondazione Chimenti
Segui la diretta:
https://lnkd.in/ezVnCd7
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