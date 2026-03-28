Golf: Gary Woodland resta in testa allo Houston Open dopo tre giri

Gary Woodland mantiene, anche se con meno margine, la testa del Texas Children’s Houston Open al Memorial Park Golf Course di Houston. Dopo il terzo giro, l’ex vincitore dello US Open si tiene stretta la vetta con lo score di -18, girando in -5 (65 colpi). Paradossalmente sono le peggiori 18 buche della settimana per lui, ma tanto gli basta a resistere all’assalto del danese Nicolai Højgaard, distante appena un colpo e in costante risalita anche con il -7 odierno.

Sono in due a godere della terza posizione: l’USA Michael Thorbjornsen e l’australiano Min Woo Lee, che si collocano a -12 recuperando rispettivamente un numero di posizioni pari a tre e una. Assestamenti in zona di testa anche per Sam Stevens e Jason Day, che ripropongono la stessa accoppiata di nazionalità precedente anche in quinta posizione a -11.

Settima posizione per l’americano Sahith Theegala, l’inglese Paul Waring e una delle maggiori sorprese fino ad ora, che è costituita dal canadese Sudarshan Yellamaraju, che li raggiunge a -10 con un bel -5 che lo fa balzare in avanti di 13 posti. Caso particolarissimo e quasi clamoroso il suo, perché si tratta di un rookie che ha praticamente imparato da autodidatta il golf, vivendo a pane e video di Tiger Woods e Rory McIlroy.

Sono due gli uomini in decima posizione, e per la terza volta la questione è riservata a USA e Australia con Johnny Keefer nel primo caso e Adam Scott nell’altro. Per loro -9. Calo nettissimo di Jackson Suber, che fino a ieri era secondo:+2 di giornata e discesa nel gruppo dei dodicesimi a -8.