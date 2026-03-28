Golf, Tiger Woods si ribalta con la sua auto e viene poi arrestato in Florida

Nuovi guai per Tiger Woods, protagonista di un incidente stradale avvenuto a Jupiter Island, in Florida. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il campione statunitense avrebbe perso il controllo della propria vettura nel tentativo di un sorpasso, impattando contro un rimorchio trainato da un camion, provocando anche il conseguente ribaltamento della propria auto. Woods è riuscito ad uscire da solo dalla macchina, con gli agenti intervenuti sul posto che hanno poi proceduto all’arresto del 50enne, evidenziando uno stato notevolmente alterato.

Trasferito presso il carcere della contea di Martin, Woods è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Il test alcolemico è risultato negativo, ma il golfista avrebbe rifiutato ulteriori verifiche, come l’esame delle urine. La polizia ritiene che fosse sotto l’effetto di farmaci. Le accuse mosse nei suoi confronti riguardano il danneggiamento di proprietà e la guida in stato di alterazione e per fortuna di Woods non ci sono stati feriti nell’incidente.

Non si tratta di un episodio isolato nella vita del vincitore di 15 Major. Già nel 2021, infatti, Woods era rimasto vittima di un grave incidente lungo una strada nei pressi di Los Angeles, riportando fratture multiple agli arti inferiori. In quella circostanza Woods si era dovuto sottoporre ad una delicata operazione e il recupero era stato decisamente lungo anche per tornare ad una vita normale.

Negli ultimi mesi inoltre il fuoriclasse americano ha dovuto recuperare anche dalla rottura del tendine d’Achille e da un intervento alla schiena. Dopo averlo visto partecipare alla TGL Golf League, si era ipotizzato anche di una sua possibile presenza al Masters in programma ad aprile, ma dopo quello che è successo in queste ore sembra davvero impossibile rivederlo presto sul green.

Sulla vicende è intervenuto anche il Presidente americano Donald Trump: “So solo che c’è stata una brutta collisione e mi dispiace tanto. È un mio grande amico e una persona fantastica, ma è in un momento difficile. Preferisco però non aggiungere altro”.