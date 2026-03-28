Golf, Gary Woodland al comando con margine dopo due round dell’Houston Open

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati a metà dell’Houston Open (montepremi 9.9 milioni di dollari), evento nato nel lontano 1946 che si disputa nella storica sede del Memorial Park. Dopo 36 buche guida la leaderboard Gary Woodland. L’americano piazza un solido round da -7 balzando al comando con lo score complessivo di -13 (127 colpi) e vanta ben tre lunghezze di margine sui suoi più immediati inseguitori.

In seconda posizione con il punteggio di -10 troviamo infatti lo statunitense Jackson Suber ed il danese Nicolai Hojgaard. Quest’ultimo sigla una super tornata da -8 evitando lo spettro del cut e risalendo fino alle zone nobilissime della classifica. -9 e quarta posizione per gli australiani Jason Day e Lee Min Woo, con quest’ultimo che sogna il back-to-back dopo il successo della passata edizione. Al sesto posto con -8 troviamo la coppia statunitense composta da Michael Thorbjornsen e Sam Stevens. Classifica cortissima con il taglio chiuso dai golfisti che hanno virato a -2.

Sul percorso par 70 del Memorial Park Municipal Golf Course di Houston (Texas, Stati Uniti d’America) completano la top ten all’ottavo posto con lo score di -7 il cinese Zecheng Dou e gli australiani Adam Scott e Karl Vilips. Undicesimi con il punteggio di -6 il venezuelano Jhonattan Vegas, gli inglesi Matt Wallace e Paul Waring, e gli americani Sahith Theegala, Sam Ryder, Chad Ramey, Keith Mitchell, Jake Knapp e Jeffrey Kang.

Nel tardo pomeriggio italiano spazio al terzo round che ci dirà di più sulle chance di vittoria di Woodland. Il quarantunenne del Kansas va a caccia della settima vittoria della carriera da professionista, la quinta nel PGA Tour. L’americano è all’asciutto dal 2019 quando vinse sorprendentemente gli US Open. La sua carriera è stata parzialmente interrotta nel 2023 quando gli fu diagnosticato un tumore benigno al cervello che lo costrinse a circa 5 mesi di stop.