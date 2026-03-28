Golf, Lopez-Chacarra saldamente al comando dell’Hero Indian Open ad un round dal termine

I golfisti del DP World Tour continuano a dare spettacolo nell’appuntamento che contraddistingue il fine settimana. Siamo infatti arrivati ad un solo round dal termine dell’Hero Indian Open (montepremi 2.550 milioni di dollari), evento nato nel 1964 ed organizzato in coabitazione tra Tour Europeo, Asian Tour, Asia Golf Circuit e Professional Golf Tour of India. A 18 buche dalla conclusione rafforza la leadership Eugenio Lopez-Chacarra. Lo spagnolo piazza un solido round da -2 balzando ad un complessivo -10 (206 colpi) e continua a sognare il back-to-back dopo il successo del 2025.

Per l’iberico ben quattro lunghezze di vantaggio sull’inglese Alex Fitzpatrick e sul sudafricano M.J. Daffue. -5 e quarta posizione per il tandem composto dallo scozzese David Law e dal tedesco Freddy Schott. Scorrendo la classifica troviamo al sesto posto con il punteggio di -4 l’inglese Andy Sullivan, lo scozzese Ewen Ferguson ed il sudafricano Casey Jarvis. Leaderboard ristretta alle spalle di Lopez-Chacarra, con l’ultimo giro che potrebbe rimescolare le carte.

Sul percorso par 72 del DLF Golf and Country Club di New Dehli (India) al nono posto con -3 spazio allo scozzese Euan Walker, mentre chiudono la top ten con lo score di -2 il connazionale Calum Hill, il francese Ugo Coussaud e l’inglese Jack Senior. -1 di parziale per Francesco Molinari, che strappa la tredicesima posizione momentanea. Il veterano torinese domani proverà ad irrompere nella top ten, che diverrebbe la seconda in stagione dopo il quarto posto griffato al Dubai Desert Classic.

Giornata storta per Matteo Manassero, che trova il +2 nel terzo round scivolando in 30esima piazza con il punteggio totale di +2. +3 e 36° posto per Stefano Mazzoli, mentre Gregorio De Leo rovina la possibilità di rimonta annullando i 6 birdie siglati nelle prime 12 buche con un bogey, un doppio bogey (17) ed un triplo bogey (18). L’azzurro è 42° con lo score di +4. Domani, all’alba italiana, spazio al quarto e decisivo round con Lopez-Chacarra che sogna la doppietta indiana.