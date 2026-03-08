Golf, Bradbury vince il suo 2º Joburg Open.

Con la vittoria di Dan Bradbury al Joburg Open si è chiuso ufficialmente l’International Swing del Dp World Tour. Il britannico, grazie ad uno score di -5 nell’ultima giornata, è riuscito a staccare tutti gli avversari e raggiungere quota -17 sul totale. Non è riuscito ad agguantare il primo titolo in carriera, invece, Hennie Du Plessis, sudafricano 29enne che negli ultimi 3 tornei ha un 2º, un 3º e un 4º posto e, alla viglia dell’ultimo round a Johannesburg era primo. Du Plessis ha finito chiudendo a -14 in pari al par l’ultimo giorno per un 4º posto definitivo.

Per Dan Bradbury, che ha all’attivo 3 vittorie (aveva già vinto qui nel 2022 oltre all’Open di Francia nel 2024), il torneo vale 500 punti Race to Dubai e la 4ª piazza nel ranking dietro solo a Patrick Reed, Jayden Schaper e Casey Jarvis. In 2ª posizione al Joburg Open si sono piazzati proprio Casey Jarvis, che ha vinto 2 tornei di fila quest’anno (Kenya Open e South African Open Championship), e Brandon Robinson Thompson a -16. Quinta posizione a -13, invece, per il francese David Ravetto mentre in T6 a -12 Alex Fitzpatrick, Adrian Otaegui, Daniel Van Tonder re Louis Albertse. Chiudono la top 10 a -10 Patrick Reed e Justin Harding.

Adesso il Dp World Tour volerà in Cina dove comincerà l’Asian Swing, stretch di gare che porterà i professionisti nella Repubblica Popolare Cinese per 2 volte toccando poi India e Turchia.