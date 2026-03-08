Golf, Berger conserva la vetta dell’Arnold Palmer Invitational ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti giunti ad una giornata dalla conclusione dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1966 riservato a 120 giocatori invitati seguendo numerosi criteri di selezione. Giornata contraddistinta da diversi scrosci di pioggia che hanno impedito a 4 partecipanti di ultimare il terzo round. Tra di essi spicca Daniel Berger, che per ora salva la prima posizione riuscendo a pattare con il par dopo aver concluso 15 buche.

L’americano guida la classifica con lo score di -13 e vanta due lunghezze di margine sul connazionale Akshay Bhatia, anch’esso fermato alle buca 16. Terza posizione con -9 per l’austriaco Sepp Straka e gli statunitensi Cameron Young e Collin Morikawa. Al sesto posto in solitaria con il punteggio di -8 troviamo invece l’australiano Lee Min Woo, seguito ad un colpo di distanza dall’americano Chris Gotterup e dallo svedese Ludvig Aberg. Quest’ultimo dovrà completare le ultime due buche prima di immergersi nel quarto e decisivo round.

Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lounge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti d’America) completano la top ten in nona posizione con lo score di -6 l’inglese Harry Hall e gli statunitensi Rickie Fowler, Russell Henley e Sahith Theegala, fermato dalla pioggia alla buca numero 16. Classifica ancora molto corta con Berger che potrà approfittare della prosecuzione del terzo round per cercare di assestare una spallata che potrebbe risultare decisiva ai fini della vittoria finale.

Continua il momento negativo di Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking, due volte vincitore dell’evento, offre un round altalenante siglando 6 birdie e commettendo 4 bogey ed un doppio bogey. Per il campione del New Jersey soltanto 20esima posizione con il punteggio di -3 ed addio sogni di tris. Nel pomeriggio italiano spazio alla conclusione della terza tornata seguita poi immediatamente dall’avvio dell’ultimo e decisivo round.