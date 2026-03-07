Golf, Du Plessis a caccia del primo titolo in carriera. Classifica corta in Sudafrica

3ª giornata del Joburg Open ormai in archivio con il sudafricano Hennie Du Plessis al comando a quota -14 con un 62 di giornata (best score in club house nel round odierno) che lo ha catapultato in vetta al leaderboard. L’ultimo torneo del Dp World Tour, che mette in palio 3.000 punti Race to Dubai e 1,24 milioni di dollari, si avvia, così, all’ultima giornata con una classifica particolarmente corta.

Ad inseguire il sudafricano, infatti , ci sono il britannico Brando Robinson Thompson, Alex Fitzpatrick, Dan Bradbury e Casey Jarvis in T3 a -12. Chiudono la top 10 a Johannesburg Adrian Otaegui, Nathan Kimsey e Jack Hawksby in T6 a -10 e Daniel Van Tonder e David Ravetto in T9 a -9. Tanti, fin qui, i giocatori che hanno girato ampiamente sotto par. Dal -3 alla vetta della classifica sono in 60 i golfisti, con ancora altri 10 tra il -2 e il -1.

Per Hennie Du Plessis, attualmente 12esimo della Race to Dubai e 202esimo nella World Ranking, si tratterebbe, nel caso anche domani confermasse lo stato di forma odierno, del primo titolo sul tour maggiore. Il titolo arriverebbe, tra l’altro, dopo un 2º posto la scorsa settimana e un 3º posto due settimane fa. Il 29enne sta, dunque, dimostrando di essere pronto a lasciare il proprio segno sul Dp World Tour.

Il favorito alla vigilia del torneo, lo statunitense Patrick Reed, è attualmente in T11 a -8 con un discreto -5 di oggi. Purtroppo nessun italiano in gara nel week end dopo i due score di Laporta in 68-75, il risultato di Paratore (74-71) e lo score di Mazzoli (77-68).