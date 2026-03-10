Giulio Pellizzari pimpante: “Ho cercato di vincere la tappa, continueremo a provarci”

Giulio Pellizzari ha brillato meravigliosamente nella seconda tappa della Tirreno-Adriatico, offrendo una prestazione superlativa dal punto di vista tecnico e agonistico: ha risposto presente nel durissimo tratto in sterrato di 5,3 km, concedendo soltanto qualche metro a Mathieu van der Poel e poi rientrando insieme a Isaac Del Toro, componendo un terzetto che è poi andato a giocarsi il successo sul traguardo posto nel centro della splendida San Gimignano.

Dopo aver superato le strade bianche e alcuni tratti con pendenza in doppia cifra, il marchigiano ha ben retto il ritmo degli avversari lungo i 1300 metri in salita verso il traguardo e nel finale ha anche piazzato un attacco per cercare di conquistare il successo di tappa, venendo affiancato e superando da van der Poel in prossimità dell’arrivo. In mezza ruota sono arrivati l’olandese, Del Toro e il 22enne italiano, ora secondo nella classifica generale a 3” dal messicano.

Giulio Pellizzari ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della Red Bull-BORA-hansgrohe: “Oggi è stata una tappa importante per me e per tutta la squadra. Abbiamo affrontato il settore sterrato in una posizione perfetta con Roglic, Gianni (Moscon, n.d.r.) e gli altri ragazzi, e tutti hanno fatto un ottimo lavoro per mantenerci in testa. Negli ultimi chilometri abbiamo dato il massimo e abbiamo cercato di vincere la tappa. Oggi ci siamo andati vicini, ma ci sono ancora cinque tappe da disputare e continueremo a provarci“.