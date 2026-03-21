Giovanni Franzoni: “Ho sbagliato due curve, Paris merita il terzo posto”

Giovanni Franzoni si è classificato 11° nella discesa maschile delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: l’azzurro in Norvegia ha perso il terzo posto nella graduatoria di specialità, finendo quinto, ma è ancora nono nella classifica generale.

L’analisi dell’azzurro: “Avevo voglia di fare la gara, non mi sono sentito neanche male, nel senso che alla fine fino all’ultimo intermedio ero ancora in gioco per fare un buon risultato, purtroppo nell’ultima parte, nell’ultimo settore, ho sbagliato un po’ le due curve, ho perso un attimo il piede e quindi non sono riuscito a fare velocità, infatti ho il 22° tempo alla fine, ed ho pagato tantissimo qualche errorino a metà, però tutto sommato ho cercato di dare il massimo“.

L’italiano fa i complimenti a Paris, vincitore odierno: “Ho ancora tanta pasta da mangiare rispetto a lui. Congratulazioni, perché è un campione leggendario, oggi ancora ha dimostrato che ha vinto ancora una volta, si è conquistato il terzo posto e se lo merita tutto. Non pensavo mi facesse così male, perché comunque con la stagione che ho fatto comunque non posso lamentarmi assolutamente, però quando ci sei così vicino alla fine fa male, poi non so se adesso è tutta la tensione delle gare che scende, però è andata così“.