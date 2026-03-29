Gand-Wevelgem 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel contro Van Aert per il successo

Oggi, domenica 29 marzo, andrà in scena la classica fiamminga che cambia volto, ma non sostanza. La corsa conosciuta per anni come Gand-Wevelgem si presenta nel 2026 con una nuova identità, adottando ufficialmente il nome “In Flanders Fields” e introducendo alcune novità logistiche, senza però rinunciare agli elementi che ne hanno costruito il fascino.

PERCORSO

La principale modifica riguarda la partenza, fissata ora a Middelkerke per il prossimo decennio, oltre a una leggera riduzione del chilometraggio complessivo, che scende a 240,8 km. Per il resto, la gara conserva la sua natura aperta e imprevedibile, capace di favorire tanto gli attaccanti quanto i velocisti più resistenti.

La prima parte del tracciato si sviluppa nelle Fiandre occidentali settentrionali, un’area notoriamente esposta ai venti del Mare del Nord. In questo contesto, tratti come quello di De Moeren possono rivelarsi decisivi, soprattutto in presenza di ventagli che rischiano di frammentare il gruppo già nelle fasi iniziali. Prima di entrare nel cuore della corsa, i corridori affronteranno anche il pavé di Beauvoordestraat.

Il momento chiave arriva però nella seconda metà, con il circuito dei celebri muri fiamminghi: Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e soprattutto il Kemmelberg, affrontato tre volte da due versanti differenti. A questi si aggiungono tre settori di sterrato che contribuiscono ad aumentare la selezione.

Dopo l’ultima difficoltà, posta a poco più di 35 chilometri dall’arrivo, la corsa si apre verso Wevelgem, dove il finale può premiare diverse soluzioni tattiche: un attacco riuscito o una volata ristretta. Un equilibrio che negli anni ha reso questa gara una delle più incerte e spettacolari del calendario.

FAVORITI

Mathieu van der Poel è il grande favorito per un attacco solitario o in un piccolo gruppo, cercando di sfruttare la sua esplosività sul Kemmelberg. Wout van Aert è in ottima forma dopo il podio alla Sanremo, è l’uomo da battere in caso di corsa dura. Jasper Philipsen è il punto di riferimento in caso di arrivo in volata di un gruppo ristretto. Jonathan Milan è la punta di diamante italiana, tra i più attesi dopo le ottime prestazioni stagionali. Arnaud De Lie, giovane belga, è uno dei candidati principali per un successo allo sprint o di potenza. Altri nomi da considerare: Biniam Girmay, Paul Magnier, Jordi Meeus e Filippo Ganna, che potrebbe tentare un’azione diversa dagli altri.

PROGRAMMA GAND-WEVELGEM 2026

Domenica 29 marzo – Middelkerke › Wevelgem (240.8km)

Orario di partenza: ore 11:07

Orario di arrivo stimato: ore 16:20 circa

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA GAND-WEVELGEM 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 13.35 su Discovery+ e su HBO Max; dalle 14.15 su Eurosport2 HD e su DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport