Fuochi pirotecnici tra Bromell, Anthony e Thompson: chi vincerà i 60 ai Mondiali Indoor? Ceccarelli e Randazzo eliminati

Si preannuncia una finale letteralmente infuocata sui 60 metri ai Mondiali Indoor 2026 di atletica: cinque pretendenti al trono, praticamente alla pari in vista dell’atto conclusivo in programma stasera (ore 21.22). Le semifinali di inizio serata hanno confermato le sensazioni della vigilia a Torun (Polonia): regna il più grande equilibrio tra cinque titani, in piena lotta per meritarsi la corona di uomo più veloce del mondo sul rettilineo in sala.

Lo statunitense Travyon Bromell ha dettato legge nella seconda semifinale con la migliore prestazione mondiale stagionale: 6.42 per il Campione del Mondo 2016, uscito come un proiettile dai blocchi di partenza (0.111 il tempo di reazione) e poi andato via con grandissima agilità sul lanciato, lasciandosi alle spalle il giamaicano Kishane Thompson (6.47 per l’argento olimpico e mondiale dei 100 metri).

Lo statunitense Jordan Anthony è parso spumeggiante nella terza semifinale, con una portentosa accelerazione (0.110 allo sparo) e una chiusura in 6.43 (personale eguagliato), che gli ha permesso di tenere alle spalle il britannico Jeremiah Azu (6.45, personale). Nella prima serie è emerso il giamaicano Bryan Levell, che continua a convincere (6.53) anche se sembra essere un po’ inferiore rispetto agli altri rivali. Completano il quadro dei finalisti il belga Simon Verherstraeten (6.56), l’olandese Taymir Burnet (6.56), il camerunense Emmanuel Eseme (6.52, record nazionale), eliminato il giamaicano Ackeem Blake (6.55).

Niente da fare per i due italiani in gara: Samuele Ceccarelli, che nel 2023 si laureò Campione d’Europa davanti a Marcell Jacobs, ha inscenato una buona accelerazione e ha eguagliato il proprio stagionale (6.61) e ha chiuso al quinto posto nella batteria di Bromell; Filippo Randazzo, ormai ex lunghista, si è un po’ perso sul lanciato e ha terminato all’ottavo posto nella batteria di Levell con il crono di 6.66.