Frinolli: “Dosso ai Mondiali per fare di più delle ultime edizioni. A volte Simonelli fatica a gestire la potenza”

Giorgio Frinolli è stato l’ospite dell’ultima punta di Sprint Zone, programma in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il tecnico ha analizzato la situazione dei suoi atleti che si stanno preparando per i Mondiali di Tolun.

Iniziamo con l’atleta più sulla cresta dell’onda, ovvero Dosso: “Sta molto bene, ma direi che sono diverse settimane che sta così, da ogni punto di vista. Zaynab ha raggiunto una grande consapevolezza di sè e può lottare contro tutte, sempre. Le sue ambizioni? Andare al Mondiale da protagonista e cercare di conquistare qualcosa di più e di meglio delle ultime volte (nelle due edizioni precedenti ha chiuso terza e seconda, ndr)”.

Pochi giorni fa Dosso ha messo a segno un clamoroso 6″99. “Sono rimasto davvero sorpreso per come ha affrontato la gara su uno dei terreni di caccia non preferiti. Ora si vede che ha più armi a disposizione. Lei stessa è stata sorpresa da quel crono. Dosso ora può modulare la gara in base al pensiero della vittoria. A Nanchino ha corso con un problema al piede, peccato perchè era in grande condizione, proprio come ora. Dosso è solida e vuole puntare in alto”.

Un altro elemento da tenere sott’occhio è ovviamente Lorenzo Simonelli: “Credo che a volte faccia fatica a gestire la sua potenza. Vuole ritrovare la giuste sensazioni. Nelle ultime settimane sta ritrovando se stesso. Ha una capacità agonistica mostruosa. Speravo che l’avvicinamento a questi Mondiali fosse più tranquillo e lineare per lui. Ora sta montando la sua carica agonistica. Spero sia competitivo ad altissimi livelli”.

Un’altra atleta di Frinolli è l’ostacolista Elisa Di Lazzaro: “Mi aspettavo che in questa stagione indoor si avvicinasse di più alla barriera degli 8 secondi. L’ho vista però migliorata in tutti gli aspetti come nell’atteggiamento e nella predisposizione alla gara. Ora è più sicura e sono sicuro che andrà forte e sarà vicina agli 8 secondi. Le manca solo la capacità di gestire eventi ravvicinati. Lei deve recuperare bene tra una gara e l’altra”.

Ultima battuta su un altro ostacolista come Alessandro Sibilio: “Penso che sia un atleta straordinario che ha già realizzato risultati pazzeschi come l’argento agli Europei di Roma con record italiano. Ha un potenziale enorme e grande coraggio, dato che ha cambiato città e allenatore”.

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