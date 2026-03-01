Francesco Bagnaia amareggiato: “Sono stato l’ultimo delle Ducati, sgommavo sul dritto in quinta…”

Francesco Bagnaia si è dovuto accontentare del nono posto nel GP di Thailandia, prima tappa del Mondiale MotoGP 2026 andata in scena sul circuito di Buriram. Il centauro della Ducati ufficiale ha faticato a esprimersi al meglio dopo essere scattato dalla tredicesima piazzola e ha dovuto fare i conti con l’usura degli pneumatici, rimanendo fuori dalla zona nobile dell’ordine d’arrivo e iniziando sottotono quella che si spera possa essere la stagione del riscatto.

Il due volte Campione del Mondo ha espresso la propria amarezza ai microfoni di Sky: “Sono stato l’ultimo delle Ducati, sono stato quello che ha performato peggio. È stata abbastanza dura, ho cercato di controllare fin dall’inizio, non ho spinto neanche un giro e ho cercato di arrivare con gomma alla fine e gli ultimi otto giri li ho fatti sgommando anche sul dritto in quinta. Quando mi stavo avvicinando al gruppo davanti ho iniziato ad accusare il consumo“.

Il centauro piemontese ha poi proseguito nella propria analisi: “Marquez avrebbe fatto il podio, andava molto forte. Ai Test se mi avessero chiesto quale sarebbe stato l’obiettivo avrei detto top-3, avevamo un potenziale che nel weekend non siamo mai riusciti a tirare fuori. Nei Test avevamo portato le gomme tanto avanti, girando sempre abbastanza costanti e senza avere problemi, invece in questo weekend non siamo riusciti a fermarci bene, facciamo fatica a fare girare la moto e a gestire la trazione. L’unica cosa diversa è la gomma Pirelli, ma non può essere una scusante e ci rimboccheremo le maniche per tornare davanti“.

Il ribattezzato Pecco ha provato a essere un po’ ottimista in vista del prossimo appuntamento: “Secondo me è stata una gara un po’ a sé ed è difficile pensare che il livello della Ducati possa essere questo qui. Il Brasile sarà un circuito nuovo, ma sono sicuro che la Ducati tornerà dove deve stare“.