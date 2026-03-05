Altri video
Arte e sport condividono disciplina, preparazione e gestione della pressione 🎭✨
In questa puntata di FOCUS, Linda Collini racconta il legame tra arte e mentalità sportiva: la preparazione fisica, l’adrenalina prima di entrare in scena e la cura del corpo come strumento di lavoro.
Un dialogo tra performance artistica e spirito competitivo.
Linda Collini è coinvolta nella giuria degli Italian Sportrait Awards, il premio che celebra storie e protagonisti dello sport italiano, in programma lunedì 16 marzo a Roma.
conduce Alice Liverani
