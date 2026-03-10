FOCUS con Fosco Cicola, protagonista del beach volley italiano e oggi allenatore internazionale.
In questa intervista raccontiamo:
🏖️ la carriera nel World Tour di beach volley
🇮🇹 il sogno sfiorato delle Olimpiadi
🔥 il suo carattere competitivo in campo
📊 come sta cambiando il beach volley moderno
🇭🇺 e la nuova sfida come allenatore della nazionale ungherese.
Un viaggio tra sabbia, tattica, mentalità e futuro dello sport, con uno dei personaggi più forti e carismatici del beach volley italiano.
👉 Se ami beach volley, sport olimpici e storie di grandi atleti, iscriviti al canale e lascia un commento!
#beachvolley #volley #sportitaliano #olimpiadi #worldtour #beachsport 🏐🏖️🔥
conduce Alice Liverani
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI