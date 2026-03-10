Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

5 minuti fa

il

FOCUS con Fosco Cicola, protagonista del beach volley italiano e oggi allenatore internazionale.

In questa intervista raccontiamo:
🏖️ la carriera nel World Tour di beach volley
🇮🇹 il sogno sfiorato delle Olimpiadi
🔥 il suo carattere competitivo in campo
📊 come sta cambiando il beach volley moderno
🇭🇺 e la nuova sfida come allenatore della nazionale ungherese.

Un viaggio tra sabbia, tattica, mentalità e futuro dello sport, con uno dei personaggi più forti e carismatici del beach volley italiano.

👉 Se ami beach volley, sport olimpici e storie di grandi atleti, iscriviti al canale e lascia un commento!

#beachvolley #volley #sportitaliano #olimpiadi #worldtour #beachsport 🏐🏖️🔥

conduce Alice Liverani

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità