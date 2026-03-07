Federica Romano: l’arte di guidare i pacer, segreti del World Pacer Team e metodo Galloway a Run2u.
Altri video
Questa settimana su Run2U, puntata. 8 del2026, incontriamo Federica. Romano!
Scopri con noii segreti del World Pacer Team, la gestione dei pacer nelle grandi maratone italiane e internazionali, e come. vivere la corsa non solocome atleta ma anche come organizzatrice.
Dalla Maratona di Roma fino. alle Major mondiali, Federica ci racconta storie, aneddoti e ilsuo approccio Run-Walk-Run. del metodo Galloway, ideale per chi sogna di correre più lontan. . e meglio.
Imperdibile per runner, appassionati. di endurance e curiosidella corsa! 🏅
Federica Romano, avvocato part-time e professionista . el mondo delle maratone edeglieventi endurance.
Scopriremo insieme:
• Come funzionai. World Pacer Team della Acea Run Rome The Marathon
• Il ruolo dei pacer e le innovazioni introdotte, tra cui fitwalking, buddypacer e pacer “scopa”
• Il metodo Run-Walk-Ru. di Jeff Galloway applicato alle maratone
• Vivremo esperienze internazionali come quel. e di New York, Chicago, Londra, Praga, Tokioe molto altro
Federica ci racconta anche . l suo lato atleta: dalle maratone ai mezzi Ironman, fino al sogno dell’Iron. an full.
🔔 Iscriviti a Run2U per a. tre storie di runner, maratone e endurance!
. egui Federica Romano:
• Instagram/Facebook:. [link ufficiale]
• Eventi: Acea Run Rome TheMarathon, Venicemarathon, Maratona di Verona…
#tvRun2U
#FedericaRomano
#PacerTeam
#MaratonaRoma
#Maratone
#Endurance
#RunWalkRun
#JeffGalloway
#Triathlon
#RunningLife
#Maratona #Corsa
#AceaRunRome
#WorldPacerTeam
#Fitwalking
#BuddyPacer
Inoltre comesempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le“Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.
Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!
Ti aspettiamo in direttaogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale,e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.
Run2u è il format che mette al centro le storie, le personee la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.
👉 Iscrivitial canale, lascia un like e raccontaci nei commenti la tua esperienza con la corsa.
#tvrun2u
#Run2Podcast
#Running
#Corsa
#Maratona