Questa settimana su Run2U, puntata. 8 del2026, incontriamo Federica. Romano!

Scopri con noii segreti del World Pacer Team, la gestione dei pacer nelle grandi maratone italiane e internazionali, e come. vivere la corsa non solocome atleta ma anche come organizzatrice.

Dalla Maratona di Roma fino. alle Major mondiali, Federica ci racconta storie, aneddoti e ilsuo approccio Run-Walk-Run. del metodo Galloway, ideale per chi sogna di correre più lontan. . e meglio.

Imperdibile per runner, appassionati. di endurance e curiosidella corsa! 🏅

Federica Romano, avvocato part-time e professionista . el mondo delle maratone edeglieventi endurance.

Scopriremo insieme:

• Come funzionai. World Pacer Team della Acea Run Rome The Marathon

• Il ruolo dei pacer e le innovazioni introdotte, tra cui fitwalking, buddypacer e pacer “scopa”

• Il metodo Run-Walk-Ru. di Jeff Galloway applicato alle maratone

• Vivremo esperienze internazionali come quel. e di New York, Chicago, Londra, Praga, Tokioe molto altro

Federica ci racconta anche . l suo lato atleta: dalle maratone ai mezzi Ironman, fino al sogno dell’Iron. an full.

Iscriviti a Run2U per altre storie di runner, maratone e endurance!

. egui Federica Romano:

• Instagram/Facebook:. [link ufficiale]

• Eventi: Acea Run Rome TheMarathon, Venicemarathon, Maratona di Verona…

Inoltre comesempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le“Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in direttaogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale,e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le personee la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

Iscriviti al canale, lascia un like e raccontaci nei commenti la tua esperienza con la corsa.

