F1 su TV8 oggi, GP Australia 2026: orario differita in chiaro 8 marzo

Il Gran Premio di Australia di F1 si disputerà alle ore 5:00 di domenica 8 marzo. Il Circus vivrà il primo dei suoi ventiquattro appuntamenti stagionali nel tracciato di Melbourne, ricavato nelle strade dell’Albert Park, uno dei luoghi più iconografici della metropoli down under.

Quella del 2026 sarà la quarantesima edizione di un evento nato nel 1985 e da allora perenne parte integrante del calendario della massima categoria automobilistica. Per la verità, c’è stato uno iato dovuto alla pandemia (non si è corso nel 2020 e 2021); cionondimeno, la competizione era stata programmata. Non ha potuto svolgersi solo per cause di forza maggiore.

Sarà però “solo” la ventinovesima recita sulla pista di Melbourne. Il Gran Premio vide la luce ad Adelaide, trasferendosi poi nella sede attuale a partire dal 1996. La pista situata in South Australia era apprezzata dai piloti e conferiva un’atmosfera festosa, grazie al numeroso pubblico sempre presente. Ragioni commerciali portarono al trasferimento, con lo stato del Victoria comunque capace di non sfigurare rispetto a chi l’aveva preceduto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Australia 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 – GP AUSTRALIA

Domenica 8 marzo

Ore 14:00, GRAN PREMIO F1, Differita

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP AUSTRALIA

Domenica 8 marzo (orari italiani)

Ore 5:00, GRAN PREMIO F1

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): Non è prevista diretta TV gratis e in chiaro. TV8 proporrà la gara in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, solo per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.