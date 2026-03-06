F1, risultati e classifica FP2 GP Australia 2026: Antonelli tallona Piastri. Ferrari deve inseguire

Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, team e piloti hanno lavorato alacremente per trovare la quadra sull’assetto, pensando alle qualifiche di domani e alla gara domenicale.

Un tracciato particolare quello australiano, che oggi misura 5.278 metri, ha ospitato per la prima volta il Mondiale nel 1996 ed è diventato uno degli appuntamenti iconici del calendario. La pista semi-permanente si distingue per la combinazione di tratti veloci e sezioni tecniche, con muretti ravvicinati che non lasciano margine di errore.

Le curve 9 e 10 restano uno dei punti più impegnativi, mentre le opportunità di sorpasso sono soprattutto in frenata alla curva 3 e alla 11. Con vetture completamente nuove, anche i riferimenti storici assumono un valore relativo: il comportamento delle monoposto 2026 su un circuito cittadino veloce come Melbourne sarà uno degli elementi più interessanti del fine settimana.

Sessione in cui i motorizzati Mercedes hanno alzato la voce. La McLaren dell’australiano Oscar Piastri ha svettato, precedendo la Mercedes di Kimi Antonelli di 0″214 e l’altra Freccia d’Argento del britannico George Russell di 0″320. Subito dietro le Ferrari che, dopo aver chiuso davanti a tutti nella FP1, hanno faticato di più a trovare la quadra. Meglio Lewis Hamilton di Charles Leclerc, anche nella simulazione del passo gara. Con benzina nel serbatoio, le vetture di Brackley sono apparse molto costanti e impressionanti, soprattutto con Russell.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP AUSTRALIA F1 2026

1 Oscar Piastri McLaren 1:19.729 4

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.214 5

3 George Russell Mercedes +0.320 5

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.321 4

5 Charles Leclerc Ferrari +0.562 5

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.637 3

7 Lando Norris McLaren +1.065 4

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.193 6

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.212 3

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.450 6

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.597 4

12 Nico Hulkenberg Audi +1.622 4

13 Liam Lawson Racing Bulls +1.629 4

14 Gabriel Bortoleto Audi +1.939 6

15 Alexander Albon Williams +2.118 5

16 Pierre Gasly Alpine +2.438 2

17 Carlos Sainz Williams +2.524 2

18 Franco Colapinto Alpine +2.890 3

19 Valtteri Bottas Cadillac +3.931 3

20 Fernando Alonso Aston Martin +4.933 4

21 Lance Stroll Aston Martin +6.087 3

22 Sergio Perez Cadillac — 1