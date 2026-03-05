Torna la rubrica Felicioni & Scontenti nel Mondiale di Formula 1 2026, e lo fa in modo speciale, prima ancora del GP d’Australia. Dopo i test prestagionali c’è chi arriva a Melbourne con fiducia e certezze, e chi invece dovrà affrontare il primo weekend con più dubbi che risposte. Beatrice e Luca analizzano lo stato di forma dei team alla vigilia della gara sul circuito di Albert Park Circuit, tra bilanci dei test, gestione delle nuove regole e sensazioni emerse in pista. Quali squadre rischiano di partire in salita già dal primo GP della stagione?