Max Verstappen col futuro in McLaren? Una suggestione che si fa largo nel Circus

Il 2026 si è aperto con un copione inatteso: la Red Bull, dominatrice degli anni recenti, si ritrova improvvisamente ai margini della lotta che conta. Zero podi nelle prime uscite, una monoposto incapace di adattarsi ai nuovi regolamenti e, soprattutto, un Max Verstappen sempre più insofferente. Le sue parole, tutt’altro che diplomatiche, hanno alimentato un interrogativo che fino a pochi mesi fa sembrava quasi blasfemo: quanto è solido, oggi, il legame tra il campione olandese e la squadra che lo ha portato al vertice?

Nel paddock, il tema non è più tabù. Verstappen stesso ha lasciato filtrare dubbi sul proprio futuro, arrivando a non escludere scenari estremi. Tuttavia, mentre una parte dell’ambiente fantastica su un possibile ritiro anticipato, c’è chi intravede una traiettoria ben diversa. Tra questi, l’ex pilota Giedo van der Garde, che ha indicato una destinazione precisa: la McLaren.

Secondo van der Garde, il team di Woking non starebbe semplicemente migliorando le proprie prestazioni in pista, ma costruendo metodicamente le condizioni per un salto di qualità strutturale. Un processo che passa anche dal reclutamento mirato di figure chiave provenienti proprio dall’universo Red Bull. L’arrivo di tecnici esperti come Rob Marshall e Will Courtenay non sarebbe casuale, ma parte di una strategia più ampia.

Al centro di questa visione c’è Zak Brown, descritto da van der Garde come un dirigente capace di muoversi con spregiudicatezza nel mercato dei talenti. L’analogia utilizzata è significativa: un approccio simile a quello del Bayern Monaco nella Bundesliga, dove il rafforzamento passa anche dall’indebolimento degli avversari diretti. Una filosofia che, applicata alla Formula 1, potrebbe trasformare McLaren in una destinazione sempre più appetibile per i grandi nomi.

Il punto, però, resta uno: Verstappen. In un’epoca in cui il pilota fa la differenza, ma non può prescindere dal mezzo tecnico, la scelta del contesto diventa cruciale. Restare fedele a un progetto in difficoltà o scommettere su una struttura in crescita? È questa la vera partita che si gioca lontano dalla pista.

Le dichiarazioni rilasciate a FORMULA 1 Magazine non fanno che rafforzare l’idea di un mercato piloti pronto a entrare in una fase di forte instabilità. Perché se è vero che “tutti vogliono Max”, come sottolineato da van der Garde, è altrettanto vero che saranno i dettagli — tecnici, economici e strategici — a determinare la prossima mossa.