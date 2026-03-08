F1, Lando Norris: “Esordio complicato, siamo troppo lontani dalle Mercedes. Sulle nuove vetture…”

Non ha grossi motivi per sorridere Lando Norris al termine del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota del team McLaren ha vissuto un brusco risveglio. Deve rapidamente dimenticarsi della vettura che ha dominato negli ultimi due anni, dato che al momento il team papaya è lontano anni luce dalla Mercedes e, in misura minore, anche dalla Ferrari.

Il successo nella gara australiana è andato ad un George Russell stellare che ha preceduto il vicino di box Andrea Kimi Antonelli per 2.9 secondi, quindi terza posizione per Charles Leclerc a 15.5 con Lewis Hamilton in scia a 16.1. Conclude al quinto posto proprio Lando Norris con un distacco spaventoso di 51.7, sesto Max Verstappen a 54.6. Settima posizione ad un giro per Oliver Bearman, quindi ottavo Arvid Lindblad, nono Gabriel Bortoleto e decimo Pierre Gasly.

Al termine della gara il pilota campione del mondo in carica ha raccontato le sue sensazioni a Sky Sports UK: “Una gara complicata che deve farci riflettere sul nostro potenziale. Dimentichiamo quanto avvenuto un anno fa e rimbocchiamoci le maniche. Ho chiuso a quasi un minuto da Russell e non può essere un aspetto da dimenticare. Le nuove vetture? Siamo passati dalle più veloci di sempre e le più divertenti a queste. Non fa piacere, ma dobbiamo conviverci”.

Ultima battuta sul duello finale con Max Verstappen con l’olandese che ha provato a superare l’inglese: “Penso che nel complesso Max fosse molto più veloce di noi e lo fosse anche nell’ultima parte di gara. Non ho potuto fare altro che difendermi quando si era fatto sotto, gestendo nel migliore dei modi macchina e ricariche di energia”.